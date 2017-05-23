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خطير..الاعتداء على الأستاذ والباحث المغربي عبد اللطيف أكنوش بالسيوف والهروات

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 10:51 خطير..الاعتداء على الأستاذ والباحث المغربي عبد اللطيف أكنوش بالسيوف والهروات | حوادث و حقوق
خطير..الاعتداء على الأستاذ والباحث المغربي عبد اللطيف أكنوش بالسيوف والهروات
تعرض الأستاذ الجامعي والباحث المغربي عبد اللطيف أكنوش، أمس الاثنين، إلى اعتداء خطير على يد مجهولين مدججين بالسيوف والهراوات، أقدموا على شرملته وتعنيفه.

"شوف تيفي"

تعرض الأستاذ الجامعي والباحث المغربي عبد اللطيف أكنوش، أمس الاثنين، إلى اعتداء خطير على يد مجهولين مدججين بالسيوف والهراوات، أقدموا على شرملته وتعنيفه.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية عبد اللطيف أكنوش في تدوينة له على حسابه بالفايسبوك، أن المتورطين في الاعتداء عليه ليسوا بلصوص، مؤكدا أن الهدف كان هو الاعتداء عليه .

وطالب أكنوش في تدوينته السلطات بتحمل مسؤولياتها للوصول إلى الجناة، معبرا في الوقت ذاته عن غضبه الشديد بسبب الطريقة التي تم بها الاعتداء عليه من طرف هؤلاء المجهولين.

وكتب أكنوش إلى جانب الصور التي تظهر تعرضه للاعتداء "اعتداء على عجوز لا يملك غير كتبه الراشية وقلمه وصفحة فايسبوك!! اعتداء "فابور" بالسيوف والهراوات من مجهولين اثنين، وأنا على متن "البيكالة" ديالي...أنا العجوز الذي لا يغادر مسكنه إطلاقا إلا لقضاء مآربه من "البيسري" ديال الدرب مرة في اليوم على الساعة السادسة زوالا...فرضية السرقة غير واردة إطلاقا، ولا أعداء لي على وجه الإطلاق..والهجوم تم بدون "طلب" أي شيء، لا طلب البزطام الذي لا أملكه، ولا البورطابل الذي أنساه باستمرار وغير المشغل على الدوام!! فمن يكونون؟! مهما يكن، فلتتحمل السلطات المكلفة بإنفاذ القانون مسؤوليتها، فإن "أرادت" الوصول إلى الجناة، فلابد أن تصل، لأنني خبرت هاذا وأعلم هذا!".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عبد اللطيف أكنوش أستاذ العلوم السياسية العجوز

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