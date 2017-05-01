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عاجل..بعد تفجير مانشستر: إغلاق محطة للقطارات بلندن بسبب عبوة مريبة

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 10:15 عاجل..بعد تفجير مانشستر: إغلاق محطة للقطارات بلندن بسبب عبوة مريبة | دولي
عاجل..بعد تفجير مانشستر: إغلاق محطة للقطارات بلندن بسبب عبوة مريبة
قامت الشرطة البريطانية بلندن، صباح يومه الثلاثاء، بإغلاق محطة القطار فيكتوريا كوتش، بعد العثور على عبوة مريبة بداخلها، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويتيرز البريطانية

"شوف تيفي"

قامت الشرطة البريطانية بلندن، صباح يومه الثلاثاء، بإغلاق محطة القطار فيكتوريا كوتش، بعد العثور على عبوة مريبة بداخلها، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويتيرز البريطانية

وأوضحت الوكالة أن الشرطة البريطانية، أعادت فتح محطة فيكتوريا كوتش والشوارع المحيطة بها بعد أن أغلقتها بسبب عبوة مريبة، و قال متحدث باسم شرطة لندن "تبين الآن سلامة العبوة المريبة التي جرى الإبلاغ عنها في محطة فيكتوريا كوتش... نشكركم على صبركم".

تجدر الإشارة إلى أن تفجيرا هز مدينة مانشستر خلال حفل موسيقي، ليلة أمس الاثنين، ما خلف مقتل22 وإصابة 59 آخرين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي محطة القطار فيكتاوريا عبوة رويتيرز

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