عاجل.. هذه هي الحصيلة الجديدة والكاملة للاعتداء الإرهابي بمانشستر ﻿

ارتفع عدد ضحايا التفجير الارهابي الذي وقع في قاعة ''مانشستر أرينا'' للحفلات إلى 22 قتيلا و59 مصابا، وذلك حسب ما كشفت عنه مجموعة من الوكالات العالمية.

"شوف تيفي"

ارتفع عدد ضحايا التفجير الارهابي الذي وقع في قاعة "مانشستر أرينا" للحفلات إلى 22 قتيلا و59 مصابا، وذلك حسب ما كشفت عنه مجموعة من الوكالات العالمية.

وقالت المصادر ذاتها إن شرطة مانشستر في بريطانيا أعلنت اليوم الثلاثاء أن عدد الضحايا "ارتفع الى 22 قتيلا بعد وفاة 3 أشخاص متأثرين بجروحهم فيما بلغ عدد المصابين 59".

وأوضحت الشرطة خلال مؤتمر صحفي أنها تتعامل مع هذا التفجير "كحادث إرهابي" معربة عن اعتقادها بأن منفذ الهجوم هو شخص واحد فقط"، مشددة على أن الأولوية في الوقت الحالي هي "تحديد ما إذا كان هذا العمل فرديا أو جزءا من شبكة أكبر مؤكدة مقتل منفذ الهجوم الذي كان بحوزته عبوة ناسفة وقام بتفجيرها كما أشارت إلى أن التحقيق سيستغرق وقتا وأنها ستتعاون مع أجهزة الاستخبارات لجمع المعلومات اللازمة لتحديد هوية منفذ الهجوم.