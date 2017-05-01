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رسميا...الوفد الوزاري يمدد إقامته بالحسيمة والوردي يعلن عن تشييد مستشفى جامعي بالمدينة

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 08:57 رسميا...الوفد الوزاري يمدد إقامته بالحسيمة والوردي يعلن عن تشييد مستشفى جامعي بالمدينة | بوليتيك
رسميا...الوفد الوزاري يمدد إقامته بالحسيمة والوردي يعلن عن تشييد مستشفى جامعي بالمدينة
علمت ''شوف تيفي'' أن الزيارة التي يقوم بها الوفد الحكومي المشكل من سبعة وزراء قد مدد إقامته بمدينة الحسيمة لعقد لقاءات تواصلية مكثفة مع الساكنة، يوم غد الثلاثاء بعد أن كانت الزيارة محددة في يوم واحد.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن الزيارة التي يقوم بها الوفد الحكومي المشكل من سبعة وزراء قد مدد إقامته بمدينة الحسيمة لعقد لقاءات تواصلية مكثفة مع الساكنة، يوم غد الثلاثاء  بعد أن كانت  الزيارة محددة  في يوم واحد.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الوفد الوزاري الذي يضم مسؤولي قطاعات حيوية وإجتماعية، سيعقد إجتماعات مع جميع الفاعلين بمدينة الحسيمة، للوقوف على الإشكالات المعرقلة للتنمية إستجابة لمطالب الساكنة.

وفي ذات السياق، أعلن وزير الصحة الحسين الوردي عشية الإثنين  بمدينة الحسيمة، عن تشييد مستشفى كبير بمثابة نواة لمستشفى  جامعي في المستقبل، مصرحا بأن المؤسسات الصحية المتواجدة بالإقليم بنيت في بقع  أرضية لاتسمح بالتوسع وتشييد بنايات جديدة.

 

‫شوف تيفي

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الحسيمة الوفد الوزاري الحكومةـ المؤسسات شوف تيفي

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