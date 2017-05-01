 شرطة بريطانيا تتعامل مع انفجار مانشستر أرينا باعتباره هجوما إرهابيا محتملا ﻿
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شرطة بريطانيا تتعامل مع انفجار مانشستر أرينا باعتباره هجوما إرهابيا محتملا

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 06:34 شرطة بريطانيا تتعامل مع انفجار مانشستر أرينا باعتباره هجوما إرهابيا محتملا | دولي
شرطة بريطانيا تتعامل مع انفجار مانشستر أرينا باعتباره هجوما إرهابيا محتملا
شرطة بريطانيا تتعامل مع انفجار مانشستر أرينا باعتباره هجوما إرهابيا محتملا

شوف تيفي:

كشفت قناة "بي بي سي"،أن شرطة بريطانيا تتعامل مع انفجار قاعة الحفلات مانشستر، وتعتبره هجوما إرهابيا محتملا

و أعلنت الشرطة البريطانية في وقت مبكر مساء اليوم، سقوط "عدد مؤكد من القتلى والجرحى" بعد أنباء عن حصول "حادث خطير" داخل قاعة للحفلات في 

مانشستر بغرب انكلترا

وأظهرت صور ن شرت على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الذعر داخل قاعة للحفلات حيث كانت المغنية الأميركية أريانا غراندي تحيي حفلا .

‫شوف تيفي

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شرطة بريطانيا تتعامل مع انفجار مانشستر أرينا باعتباره هجوما إرهابيا محتملا

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