شرطة بريطانيا تتعامل مع انفجار مانشستر أرينا باعتباره هجوما إرهابيا محتملا ﻿

شوف تيفي:
كشفت قناة "بي بي سي"،أن شرطة بريطانيا تتعامل مع انفجار قاعة الحفلات مانشستر، وتعتبره هجوما إرهابيا محتملا
و أعلنت الشرطة البريطانية في وقت مبكر مساء اليوم، سقوط "عدد مؤكد من القتلى والجرحى" بعد أنباء عن حصول "حادث خطير" داخل قاعة للحفلات في
مانشستر بغرب انكلترا
وأظهرت صور ن شرت على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الذعر داخل قاعة للحفلات حيث كانت المغنية الأميركية أريانا غراندي تحيي حفلا .
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