عاجل.. زوج يقتل زوجته ويضرم النار في جسده بسيدي بنور ﻿

أقدم زوج مساء أمس الإثنين على قتل زوجته التي تصغره بـ10سنوات بواسطة الة حادة بسبب اتهامه لها بالخيانة بعد أن باءت في وقت سابق محاولته لقتلها بالفشل وذلك بتراب دوار ''الحبارات''، بجماعة وقيادة

شوف تيفي

أقدم زوج مساء أمس الإثنين على قتل زوجته التي تصغره بـ10سنوات بواسطة الة حادة بسبب اتهامه لها بالخيانة بعد أن باءت في وقت سابق محاولته لقتلها بالفشل وذلك بتراب دوار "الحبارات"، بجماعة وقيادة "الغنادرة" بإقليم سيدي بنور

وحسب موقع الجديدة 24 فإن الجاني وبعد ارتكابه لجريمته الشنعاء في حق زوجته، قام بالتخلص من الآلة الحادة التي قتل بها زوجته وأم أبنائه، ليقوم بعد ذلك بإضرام النار في جسده حيث أصيب بحروق من الدرجة الأولى، استدعت نقله إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة قبل أن يتم نقله إلى مصلحة الحروق بمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء.

هذا ومن المنتظر أن تباشر المصالح الأمنية تحقيقاتها بخصوص الجريمة التي ارتكبها الزوج في حق زوجته على أن يتم إحالته على القضاء ليقول كلمته في المنسوب إليه.