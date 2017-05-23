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غريب..اختراع أول شرطي آلي في العالم بهذه الدولة العربية

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 00:56 غريب..اختراع أول شرطي آلي في العالم بهذه الدولة العربية | منوعات
غريب..اختراع أول شرطي آلي في العالم بهذه الدولة العربية
كشف مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية، خالد ناصر الرزوقي أمس الأحد أنه تم اختراع أول شرطي آلي في العالم بدولة دبي قادر على تحديد هوية المجرمين والمبحوثين عنهم قضائيا.

شوف تيفي

 كشف مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية، خالد ناصر الرزوقي أمس الأحد أنه تم اختراع أول شرطي آلي في العالم بدولة دبي قادر على تحديد هوية المجرمين والمبحوثين عنهم قضائيا.

 وأَضاف المصدر ذاته، أن الإختراع الجديد والمثمتل في الشرطي الآلي مزود بجهاز كشف للمشاعر وحركة الأجسام، وبرنامج للتعرف على الوجوه، ما سيمكنه من تحديد هوية المشتبه فيهم والمجرمين.

 وذكر موقع « رت أرابيك » أن الشرطي الآلي الذكي المزود بنظام ذكاء اصطناعي له قدرة التعرف على الإشارات يبلغ طوله 170 سنتيمترا،ويزن 100 كيلوغرام، وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإختراع من شأنه رصد تعابير الإنسان، كما يمكنه تغيير طريقة تقديمه للتحية، والتنقل بشكل ذاتي.

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اختراع شرطي آلي العالم دبي

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