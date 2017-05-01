عاجل:الشرطة البريطانية تؤكد سقوط قتلى وجرحى في حادث حفل مانشستر أرينا و نجاة نجمة البوب الأمريكية أريانا غراندي ﻿

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قالت الشرطة البريطانية إن عدة أشخاص قتلوا في انفجار جرى الإبلاغ عنه في حفل لأريانا جراندي في مدينة مانشستر بشمال انجلترا اليوم الاثنين.
وذكرت شرطة جريتر مانشستر على تويتر "تستجيب أجهزة الطوارئ حاليا لبلاغات عن انفجار عند (قاعة احتفالات) مانشستر أرينا. تأكد سقوط عدد من القتلى وإصابة آخرين".
وقال متحدث باسم نجمة البوب الأمريكية إنها "بخير"
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