عاجل: تطورات جديدة في حادث الإنفجار الذي هز قاعة للحفلات بمانشستر ﻿

قالت شاهدة حضرت حفلا للمغنية الأمريكية أريانا جراندي في مانشستر بشمال انجلترا إنها سمعت انفجارا ضخما بينما كانت تغادر الحفل.

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قالت شاهدة حضرت حفلا للمغنية الأمريكية أريانا جراندي في مانشستر بشمال انجلترا إنها سمعت انفجارا ضخما بينما كانت تغادر الحفل.

وقالت كاثرين ماكفارلين لرويترز "كنا نمضي في طريقنا وعندما وصلنا إلى الباب وقع انفجار هائل وبدأ الجميع يصرخون".



إلى ذلك أعلنت الشرطة البريطانية في وقت سابق سقوط "عدد مؤكد من القتلى" بعد انباء عن وقوع انفجار خلال حفلة موسيقية في مدينة مانشستر.

وقد شوهدت سيارات الاسعاف تهرع الى المكان، في وقت دعت الشرطة في بيان المواطنين الى تجن ب تلك المنطقة.