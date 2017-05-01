عاجل.. انفجار دموي في قاعة للحفلات في مانشستر ببريطانيا وسقوط قتلى وجرحى ﻿

أكدت الشرطة البريطانية قبل قليل من يومه الإثنين عن سقوط قتلى وجرحى في حادث مانشستر أرينا ببريطانيا عند متابعتهم للحفل الغنائي للنجمة الأمريكية أريانا غراندي.

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أكدت الشرطة البريطانية قبل قليل من يومه الإثنين عن سقوط قتلى وجرحى في حادث مانشستر أرينا ببريطانيا عند متابعتهم للحفل الغنائي للنجمة الأمريكية أريانا غراندي.

وحسب ما كشفت عنه وكالة رويترز للأنباء فإن الجماهير الحاضرة بقاعة احتفالات مانشيستر ببريطانيا كانت قد سمعت انفجارا قويا ما جعلهم يغادرون مكان الواقعة بأسرع وقت.

من جهتها كتبت الشرطة البريطانية عبر صفحتها الرسمية على تويترتغريدة تقول "استجابت الشرطة لتقارير عن حادث عند (قاعة احتفالات) مانشستر أرينا الرجاء البقاء بعيدا عن المنطقة."

تجدر الإشارة إلى أنه ولحدود اللحظة لم يتأكد إن كان الإنفجار يتعلق بعمل إرهابي أم لا.