شوفو السيبة.. سيارات مركونة فوق الرصيف بسيدي بنور والمسؤولين ''آوت'' ﻿

نشرت إحدى الصفحات المحلية بمدينة سيدي بنور على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورا لمجموعة من السيارات المركونة فوق الرصيف بالشارع الرئيسي لسيدي بنور.

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نشرت إحدى الصفحات المحلية بمدينة سيدي بنور على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورا لمجموعة من السيارات المركونة فوق الرصيف بالشارع الرئيسي لسيدي بنور.

و بهذا الخصوص قالت ساكنة المدينة إن هاته السيارات المركونة فوق الأرصفة تخلق ارتباكا لدى الراجلين الذين يستنكرون ما وصفوه بالـ« السيبة » التي تطال بعض الأزقة والشوارع المغربية.

هذا وطالبت ساكنة مدينة سيدي بنور من الجهات المعنية والسلطات الأمنية بالتدخل الفوري والحد من هاته الظاهرة التي أصبحوا يعتادون رؤيتها في المغرب.