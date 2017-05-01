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شوفو السيبة.. سيارات مركونة فوق الرصيف بسيدي بنور والمسؤولين ''آوت''

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 23:46 شوفو السيبة.. سيارات مركونة فوق الرصيف بسيدي بنور والمسؤولين آوت | مجتمع
شوفو السيبة.. سيارات مركونة فوق الرصيف بسيدي بنور والمسؤولين ''آوت''
نشرت إحدى الصفحات المحلية بمدينة سيدي بنور على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورا لمجموعة من السيارات المركونة فوق الرصيف بالشارع الرئيسي لسيدي بنور.

شوف تيفي

نشرت إحدى الصفحات المحلية بمدينة سيدي بنور على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورا لمجموعة من السيارات المركونة فوق الرصيف بالشارع الرئيسي لسيدي بنور.

و بهذا الخصوص قالت ساكنة المدينة إن هاته السيارات المركونة فوق الأرصفة تخلق ارتباكا لدى الراجلين الذين يستنكرون ما وصفوه بالـ« السيبة » التي تطال بعض الأزقة والشوارع المغربية.

هذا وطالبت ساكنة مدينة سيدي بنور من الجهات المعنية والسلطات الأمنية بالتدخل الفوري والحد من هاته الظاهرة التي أصبحوا يعتادون رؤيتها في المغرب.

 

‫شوف تيفي

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سيدي بنور سيارات مركونة

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