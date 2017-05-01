عاجــــل وبالفيديو.. انفجار قوي يهز قاعة احتفالات كانت تحيي فيها مغنية أمريكية شهيرة حفلا غنائيا ﻿

ذكرت تقارير دولية، أن الجماهير الحاضرة بقاعة احتفالات مانشيستر ببريطانيا سمعت قبل قليل انفجارا قويا عند حضورهم لحفل غنائي للفنانة الأمريكية أريانا غراندي.

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ذكرت تقارير دولية، أن الجماهير الحاضرة بقاعة احتفالات مانشيستر ببريطانيا سمعت قبل قليل انفجارا قويا عند حضورهم لحفل غنائي للفنانة الأمريكية أريانا غراندي.

وحسب وكالة رويترز فإن الشرطة البريطانية قالت في تصرح لها إنها تستجيب لحادث في مكان بشمال انجلترا كانت المغنية الأمريكية أريانا جراندي تحيي فيه حفلا فنيا كبيرا .

وكتبت شرطة جريتر مانشستر على تويتر تقول "استجابت الشرطة لتقارير عن حادث عند (قاعة احتفالات) مانشستر أرينا الرجاء البقاء بعيدا عن المنطقة."