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بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 23:18 عاجــــل: إخلاء مطار بسبب قنبلة | دولي
عاجــــل: إخلاء مطار بسبب قنبلة
ذكرت وكالة أنباء (تي.تي) السويدية المحلية مساء اليوم الإثنين أن السلطات أخلت مطارا خارج مدينة جوتنبيرج غرب البلاد بعد أن ظهرت إشارات على وجود متفجرات في حقيبة في صالة الوصول.

شوف تيفي

 ذكرت وكالة أنباء (تي.تي) السويدية المحلية مساء اليوم الإثنين أن السلطات أخلت مطارا خارج مدينة جوتنبيرج غرب البلاد بعد أن ظهرت إشارات على وجود متفجرات في حقيبة في صالة الوصول.

 وعلق المطار الذي يقع خارج ثاني أكبر مدن البلاد مغادرة آخر رحلاته وأخلى صالة الوصول بعد أن بدا أن الحقيبة التي تركت قرب مكتب الإستعلامات تحتوي على متفجرات.

 وقال اندريش بورلس المسؤول الإعلامي لشركة سويدافيا المشغلة للمطار لوكالة الأنباء " أن الحقيبة لم يأت أحد لإستلامها، ليتبين بعد ذلك أنها قد تحتوي على متفجرات".

 وأضاف المصدر نفسه لا وجود لأدلة تؤكد على أن هناك متفجرات بالحقيبة وأن ليس هناك تهديدات معروفة ضد المطار، كما أن خبراء المفرقعات توجهوا للمطار للتحقق من الحقيبة.

 

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دولي إخلاء مطار سويدي قنبلة شوف تيفي

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