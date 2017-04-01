مهنيو قناة ميدي ان تيفي يدقون ناقوس الخطر ويحذرون الإدارة الجديدة ﻿

حذر مهنيو قناة ميدي ان تيفي من مغبة قفز الإدارة على إمكانيات القناة من موارد بشرية وتقنية، عبر فرضها لشبكة برامج تضم أزيد من 23 برنامجا، يتم إنتاجها داخليا، ناهيك عن برمجة إخبارية تمتد من الخامسة

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حذر مهنيو قناة ميدي ان تيفي من مغبة قفز الإدارة على إمكانيات القناة من موارد بشرية وتقنية، عبر فرضها لشبكة برامج تضم أزيد من 23 برنامجا، يتم إنتاجها داخليا، ناهيك عن برمجة إخبارية تمتد من الخامسة صباحا حتى منتصف الليل.

ودق هؤلاء من خلال بلاغهم ناقوس الخطر، وحذروا من الاستمرار في هذا التوجه، الذي سيعمّق حالة التذمر لديهم، وسيقطع مع الإبداع والتميز، ويقطع عاجلا أم آجلا مع الجودة التي لا تفتأ الإدارة تطالب العاملين بها، فإذا بها تناقض نفسها، بضرب شروطها ومقوماتها على أرض الواقع.

ويشتغل مهنيو القناة حسب البلاغ ذاته في كثير من الأحيان في ظروف لا مهنية ولا إنسانية، حيث إن حجم الإنتاج الحالي بالقناة، في ظل الإمكانيات المتاحة، لا يمكن إلا أن يضاعف من درجة الخطر، ويوسع من هامش الخطأ، وهي الحقيقة التي تأكدت بالملموس مرات عديدة مع زميلات وزملاء في أقسام مختلفة.

وأضاف البلاغ ذاته أنهم أمهلوا القناة من خلال نقابتهم في الإدارة الجديدة الوقت الكافي للاشتغال، والاطلاع على الملفات، وتحاشت أن تكون مصدر تشويش على عملها، بل أجّلت طرح ملفها المطلبي السنوي لكل الاعتبارات المذكورة.

وقد أثبت مهنيو القناة الطنجاوية أنهم في مستوى الرهانات والتحديات المطروحة، حيث انخرطوا جميعا في الأوراش المفتوحة، متفاعلين بنفَس إيجابي مع بلاغ التعيين الصادر عن مجلس الإدارة، الذي أكد على الحكامة والإشعاع القاري للقناة.