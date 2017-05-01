إضراب في قطاع التعليم العالي.. ﻿

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يخوض موظفو وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الحاملون للشهادات العليا اضرابا وطنيا اليوم الاثنين وغدا، احتجاجا على ما اعتبروه "خلاف الوزارة لوعودها بترقية هذه الفئة وتغيير اطارها ".
وذكرت صحيفة المساء ، أن المضربين قرروا تنظيم وقفتين احتجاجيتين، مع اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية خلال اليومين وتنظيم مسيرتين احتجاجيتين نحو مقر البرلمان.
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