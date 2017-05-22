مثير وبالصور..طريقة جديدة ولا تصدق لتهريب المخدرات بين الدول العربية ﻿

"شوف تيفي"
كشفت وسائل إعلام عربية، يومه الاثنين، أن تجار المخدرات بين الدول العربية، اعتمدوا أخيرا أساليب جديدة، ومن بينها ما تم اكتشافه بالكويت، حيث ضبط رجال جمارك 178حبة مخدرة ملفوفة حول طائر من نوع حمام الزاجل.
وأوضحت المصادر في كشفها عن تفاصيل الواقعة أن رجال الجمارك تتبعوا طائر حمام زاجل قادما من العراق إلى أن تم ضبطه فوق مبنى قريب من جمارك منطقة العبدلي بالكويت، فتبين أنه يحمل حزاما ملفوفا حوله وبداخله 178 حبة مخدرة.
وأشارت ذات المصادر أن المحجوزات تمت إحالتها إلى جهات الاختصاص، التي فتحت تحقيقا للكشف عن الأشخاص المتورطين في هذه القضية.
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