السيطرة على حريق أتى على حوالي 22 هكتار من الأراضي الفلاحية بإقليم الخميسات ﻿

تمكنت عناصر الوقاية المدنية بإقليم الخميسات ، من السيطرة على حريق شب أول أمس السبت بموقعين منفصلين بجماعتي سيدي الغندور ومولاي ادريس أغبال، أتى على حوالي 22 هكتار من الأراضي الفلاحية .

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تمكنت عناصر الوقاية المدنية بإقليم الخميسات ، من السيطرة على حريق شب أول أمس السبت بموقعين منفصلين بجماعتي سيدي الغندور ومولاي ادريس أغبال، أتى على حوالي 22 هكتار من الأراضي الفلاحية .

وأوضحت السلطات المحلية ، أن الحريق أتى على حوالي 15 هكتار من حقول الحبوب بجماعة ادريس أغبال التي تبعد عن مدينة الخميسات بحوالي 70 كلم ، وحوالي 8 هكتارات بضواحي عين سبيت بدائرة الرماني ، وحوالي هكتار من الأراضي الفلاحية بأحد الحقول بضاية رومي نواحي جماعة ايت اوريبل القروية، وعلى حوالي 500 متر من الأراضي بجماعة سيدي الغندور .

وأضافت المصادر ذاتها، أن ارتفاع موجة الحرارة ورياح الشرقي ساهما في صعوبة إخماد ألسنة النيران التي امتدت إلى مساحات مهمة من الأراضي، قبل أن يتم إخمادها من قبل مصالح الوقاية المدنية بالإقليم التي سخرت عدة آليات للإطفاء من شاحنات وصهاريج للمياه، وبمساعدة السلطات المحلية والساكنة.

واشارت المصادر ، إلى أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا في الموضوع لتحديد أسباب اندلاع الحريق .

يذكر أن إقليم الخميسات، شهد مؤخرا اندلاع حريقين بجماعتي المعازيز وايت يدين، أتيا على ما يفوق 55 هكتار من الأراضي الفلاحية .