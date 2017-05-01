عاجل: خْطفها و غْتاصبها لمدة 4 أيام..هاذشي فكازا ﻿

شوف تيفي:
اهتز دوار المكانسة اليوم الإثنين بالدار البيضاء، على وقع جريمة اختطاف و اغتصاب ،ضحيتها فتاة قاصر.
و تعود وقائع الحادث عندما، أبلغت عائلة الضحية المصالح الأمنية باختفاء الفتاة القاصر قبل أربعة أيام ، لتتمكن يومه الإثنين مصلحة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق من معرفة مكانها وتوقيف الجاني الذي مارس عليه نزواته الحيوانية لمدة 4 أيام بدون رحمة.
و قد تم اقتياد المتهم و الضحية إلى ديمومة أمن عين الشق لفتح تحقيق في الموضوع.
و سنوافيكم لاحقا بتفاصيل هذا الموضوع بالفيديو..
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