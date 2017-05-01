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عاجل: خْطفها و غْتاصبها لمدة 4 أيام..هاذشي فكازا

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 21:39 عاجل: خْطفها و غْتاصبها لمدة 4 أيام..هاذشي فكازا | حوادث و حقوق
عاجل: خْطفها و غْتاصبها لمدة 4 أيام..هاذشي فكازا
اهتز دوار المكانسة اليوم الإثنين بالدار البيضاء، على وقع جريمة اختطاف و اغتصاب ،ضحيتها فتاة قاصر.

شوف تيفي:

اهتز دوار المكانسة اليوم الإثنين بالدار البيضاء، على وقع جريمة اختطاف و اغتصاب ،ضحيتها فتاة قاصر.

و تعود وقائع الحادث عندما، أبلغت عائلة الضحية المصالح الأمنية باختفاء الفتاة القاصر قبل أربعة أيام ، لتتمكن يومه الإثنين مصلحة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق من معرفة مكانها وتوقيف الجاني الذي مارس عليه نزواته الحيوانية لمدة 4 أيام بدون رحمة.

و قد تم اقتياد المتهم و الضحية إلى ديمومة أمن عين الشق لفتح تحقيق في الموضوع.

و سنوافيكم لاحقا بتفاصيل هذا الموضوع بالفيديو..

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب فيديو اغتصاب جريمة

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