عاجل: خْطفها و غْتاصبها لمدة 4 أيام..هاذشي فكازا ﻿

اهتز دوار المكانسة اليوم الإثنين بالدار البيضاء، على وقع جريمة اختطاف و اغتصاب ،ضحيتها فتاة قاصر.

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اهتز دوار المكانسة اليوم الإثنين بالدار البيضاء، على وقع جريمة اختطاف و اغتصاب ،ضحيتها فتاة قاصر.

و تعود وقائع الحادث عندما، أبلغت عائلة الضحية المصالح الأمنية باختفاء الفتاة القاصر قبل أربعة أيام ، لتتمكن يومه الإثنين مصلحة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق من معرفة مكانها وتوقيف الجاني الذي مارس عليه نزواته الحيوانية لمدة 4 أيام بدون رحمة.

و قد تم اقتياد المتهم و الضحية إلى ديمومة أمن عين الشق لفتح تحقيق في الموضوع.

و سنوافيكم لاحقا بتفاصيل هذا الموضوع بالفيديو..