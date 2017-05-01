صادم..فضائح جنسية بأكادير بطلتها طالبة متلبسة بممارسة الجنس في شاحنة ﻿

شوف تيفي:
يحفل تاريخ دعارة الطالبات بأكادير بعدد من القصص المؤلمة و القضايا الجنائية، و تسجل الحملات الأمنية بالشريط الساحلي لأكادير، سواء داخل العلب و الكباريهات الليلية أو بمحيطها في الشارع العام إيقاف العديد من طالبات الجامعات أو الثانويات وهن في وضعيات ترتبط بالدعارة يُجرمها القانون المغربي.
و أطلقت النيابة العامة بابتدائية إيمانتانوت، نونبر الماضي سراح طالبة تتابع دراستها بجامهة ابن الزهر رفقة سائق شاحنة، و ذلك بعد أن قررت متابعتهما في حالة سراح.
و تم اعتقال الطالبة و خليلها من قبل درك سيدي المختار و إحالتهما في حالة اعتقال بتهمة ممارسة الجنس داخل شاحنة من الحجم الكبير و تبين للدرك بأن الطالبة تنحدر من كلميم و تبلغ من العمر 24 سنة، حسب ما كشفته يومية الصباح في ملف خاص عن دعارة الطالبات في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء.
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