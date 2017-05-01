ناصر الزفزافي يمثل أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.. وها علاش ﻿

"شوف تيفي"
استدعى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، المدعو ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، أخيرا، من أجل الاستماع إليه، حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء.
وأوضحت اليومية أن الوكيل العام للملك، استدعى ناصر الزفزافي للاستماع له حول التصريحات التي اتهم من خلالها زوجة والي جهة طنجة تطوان الحسمية ومقربين منه بالاستفادة من صفقات ومشاريع بالمدينة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.