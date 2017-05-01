ناصر الزفزافي يمثل أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.. وها علاش ﻿

استدعى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، المدعو ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، أخيرا، من أجل الاستماع إليه، حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء.

"شوف تيفي"

استدعى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، المدعو ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، أخيرا، من أجل الاستماع إليه، حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء.

وأوضحت اليومية أن الوكيل العام للملك، استدعى ناصر الزفزافي للاستماع له حول التصريحات التي اتهم من خلالها زوجة والي جهة طنجة تطوان الحسمية ومقربين منه بالاستفادة من صفقات ومشاريع بالمدينة.