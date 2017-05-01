ياربي السلامة.. سيدة تقطع العضو التناسلي لرجل دين قام باغتصابها ﻿

قامت امرأة تبلغ من العمر 24 عاما، أخيرا، بجنوب الهند، بقطع العضو الذكري لرجل دين هندوسي، انتقاما منه بعد تورطه في اغتصابها، خلال السنوات الثماني الماضية.

"شوف تيفي"

قامت امرأة تبلغ من العمر 24 عاما، أخيرا، بجنوب الهند، بقطع العضو الذكري لرجل دين هندوسي، انتقاما منه بعد تورطه في اغتصابها، خلال السنوات الثماني الماضية.

وحسب موقع "سبق"السعودي فقد قال سبارغان كومار، وهو ضابط شرطة في ثيروفانانثابورام عاصمة ولاية كيرالا، إن المرأة فرت من منزلها بعد الحادث الذي وقع ليلة الجمعة الماضي واتصلت بالشرطة، مضيفا أن رجل الدين المدعو غانغيشاناندا البالغ من العمر 54 عاما، والذي يدعي أنه معالج روحاني، استقرت حالته بعض خضوعه للعلاج.

وأضاف ذات الموقع أن بينارايي فيجايان، وهو مسؤول سياسي قال في تعليقه عن الواقعة "إنها كانت امرأة شجاعة جدا لقيامها بمثل هذا العمل.".