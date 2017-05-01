خطير وبالفيديو.. طبيب سلخ عشيقته الممرضة وسط غرفة العمليات ...وهذه هي التفاصيل المثيرة ﻿

شهدت إحدى المستشفيات وسط الصين، خلال الأسبوع المنصرم، حادثا خطيرا، حيث تحولت غرفة عمليات جراحية إلى حلبة ملاكمة، قام خلالها طبيب بتعنيف عشيقته الممرضة بطريقة جد بشعة.

"شوف تيفي"

شهدت إحدى المستشفيات وسط الصين، خلال الأسبوع المنصرم، حادثا خطيرا، حيث تحولت غرفة عمليات جراحية إلى حلبة ملاكمة، قام خلالها طبيب بتعنيف عشيقته الممرضة بطريقة جد بشعة.

وحسب موقع صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية فإن مناوشات خفيفة، وقعت في البداية بين طبيب وعشيقته الممرضة، قبل أن تتطور الأمور، إلى قيام الطبيب وهو في حالة هستيرية بتوجيه العديد من اللكمات الخطيرة لعشيقته التي سقطت أرضا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الطبيب المعتدي، صرح أن الممرضة قامت باستفزازه خلال إجرائه لعميلة جراحية، ليقوم في لحظة غضب بتوجيه لكمات لها.