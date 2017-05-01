أخنوش من الحسيمة.. سنساعد الشباب الراغبين في محاربة البطالة وسنستمر في أوراشنا المفتوحة في المنطقة ﻿

صرح وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش عن عزم وزارته الاستمرار في الأوراش التي تقوم بها الوزارة في إقليم الحسيمة في إطار برنامج المغرب الأخضر، مؤكدا استعداد الوزارة على مساعدة الشباب الراغبين

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صرح وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش عن عزم وزارته الاستمرار في الأوراش التي تقوم بها الوزارة في إقليم الحسيمة في إطار برنامج المغرب الأخضر، مؤكدا استعداد الوزارة على مساعدة الشباب الراغبين في محاربة البطالة عبر التشجير في البوادي.

وأضاف اخنوش بأنه مستثمر ويعي جيدا المتطلبات، مصرحا بأن الاستثمار يحتاج إلى الاستقرار والأجواء الملائمة للإنجاز.

وأضاف أخنوش في اللقاء التواصلي الذي يجري في هده اللحظات ، أن المطالب التي رفعها المحتجون مؤخرا بالحسيمة معقولة، والحكومة مطالبة بالعمل على تسريع و تنزيل المشاريع والاستثمارات، لكن ذ لك يحتاج إلى الأمن والاستقرار.