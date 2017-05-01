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صادم.. سيدة حامل تضع مولودها بالشارع العام بإمنتانونت

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 19:07 صادم.. سيدة حامل تضع مولودها بالشارع العام بإمنتانونت | حوادث و حقوق
صادم.. سيدة حامل تضع مولودها بالشارع العام بإمنتانونت
شهدت مدينة امنتانوت، يومه الاثنين، واقعة جد مؤلمة، بطلتها سيدة حامل، اضطرت إلى وضع مولودها بالشارع العام، وسط استنكار وغضب مواطنين، حضروا فصول الواقعة من البداية إلى النهاية.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة امنتانوت، يومه الاثنين، واقعة جد مؤلمة، بطلتها سيدة حامل، اضطرت إلى وضع مولودها بالشارع العام، وسط استنكار وغضب مواطنين، حضروا فصول الواقعة من البداية إلى النهاية.

وحسب مصادر محلية فإن الواقعة، جرت فصولها بالضبط على مستوى شارع بئر أنزران، حيث تفاجأت سيدة بألم المخاض، ما جعل مجموعة من المواطنين يسارعون إلى التجمع حولها ومساعدتها في وضع مولودها في ظروف جد صعبة.

وأضافت المصادر ذاتها أن من بين الأمور التي تسببت في وضع السيدة لرضيعها بالشارع العام هو عدم وجود مستشفى أو مركز صحي قريب بالمدينة متخصص في الولادة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي امنتانوت سيدة حامل شارع بئر انزران

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