انفراد.. أول جلسات محاكمة لمجرد بعد إطلاق سراحه تنطلق في رمضان و هذا جديد القضية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' اليوم الإثنين من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد،أن أولى جلسات القضية بعد حصوله على السراح المؤقت ستنطلق في الأسبوع الثاني من رمضان المقبل.

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" اليوم الإثنين من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد،أن أولى جلسات القضية بعد حصوله على السراح المؤقت ستنطلق في الأسبوع الثاني من رمضان المقبل.

و قالت ذات المصادر، إن الفنان المغربي يعيش رفقة والديه حياته الطبيعية و يستقبل داخل الشقة التي يكتريها بباريس، بين الفينة و الأخرى أصدقاءه الفنانين من المغرب.

و من الملاحظ أن سعد لمجرد يتواصل مع محبيه و أصدقائه من خلال حساباته بمواقع التواصل من خلال زر "لايك" فقط بعد أوامر من محاميه بالتوقف عن نشر أخباره و جديده أو حتى صوره.