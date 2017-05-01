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انفراد.. أول جلسات محاكمة لمجرد بعد إطلاق سراحه تنطلق في رمضان و هذا جديد القضية

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 19:04 انفراد.. أول جلسات محاكمة لمجرد بعد إطلاق سراحه تنطلق في رمضان و هذا جديد القضية | ثقافة و فنون
انفراد.. أول جلسات محاكمة لمجرد بعد إطلاق سراحه تنطلق في رمضان و هذا جديد القضية
علمت ''شوف تيفي'' اليوم الإثنين من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد،أن أولى جلسات القضية بعد حصوله على السراح المؤقت ستنطلق في الأسبوع الثاني من رمضان المقبل.

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" اليوم الإثنين من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد،أن أولى جلسات القضية بعد حصوله على السراح المؤقت ستنطلق في الأسبوع الثاني من رمضان المقبل.

و قالت ذات المصادر، إن الفنان المغربي يعيش رفقة والديه حياته الطبيعية و يستقبل داخل الشقة التي يكتريها بباريس، بين الفينة و الأخرى أصدقاءه الفنانين من المغرب.

و من الملاحظ أن سعد لمجرد يتواصل مع محبيه و أصدقائه من خلال حساباته بمواقع التواصل من خلال زر "لايك" فقط بعد أوامر من محاميه بالتوقف عن نشر أخباره و جديده أو حتى صوره.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب صور سعد لمجرد

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