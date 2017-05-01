عاجل....الحكومة توظف 500 أستاذ بمدينة الحسيمة ﻿

أعلن محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي عن تخصيص 500 منصب لقطاع التعليم بمنطقة الحسيمة، سيجرى التباري بخصوصها محليا بالموازاة و اجتياز امتحانات التوظيف وطنيا.

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أعلن محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي عن تخصيص 500 منصب لقطاع التعليم بمنطقة الحسيمة، سيجرى التباري بخصوصها محليا بالموازاة و اجتياز امتحانات التوظيف وطنيا.

ووعد حصاد بإجراء مباريات التوظيف محليا في جميع أقاليم المملكة، مؤكدا بأن زمن التوظيف في المناطق البعيدة عن مكان إجراء التوظيف انتهى.

وجاء تصريح محمد حصاد بتخصيص 500 منصب لإقليم الحسيمة، خلال اللقاء التواصلي الذي يجري في هذه اللحظات بمقر العمالة، بحضور فعاليات المجتمع المدني، الدي يشرف عليه وفد وزاري رفيع المستوى.