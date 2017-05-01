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عاجل....الحكومة توظف 500 أستاذ بمدينة الحسيمة

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 18:58 عاجل....الحكومة توظف 500 أستاذ بمدينة الحسيمة | بوليتيك
عاجل....الحكومة توظف 500 أستاذ بمدينة الحسيمة
أعلن محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي عن تخصيص 500 منصب لقطاع التعليم بمنطقة الحسيمة، سيجرى التباري بخصوصها محليا بالموازاة و اجتياز امتحانات التوظيف وطنيا.

شوف تيفي

أعلن محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي عن تخصيص 500 منصب لقطاع التعليم بمنطقة الحسيمة، سيجرى التباري بخصوصها محليا بالموازاة و اجتياز امتحانات التوظيف وطنيا.

ووعد حصاد بإجراء مباريات التوظيف محليا في جميع أقاليم المملكة، مؤكدا بأن زمن التوظيف في المناطق البعيدة عن مكان إجراء التوظيف انتهى.

وجاء تصريح محمد حصاد بتخصيص 500 منصب لإقليم الحسيمة، خلال اللقاء التواصلي الذي يجري في هذه اللحظات بمقر العمالة، بحضور فعاليات المجتمع المدني، الدي يشرف عليه وفد وزاري رفيع المستوى.

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