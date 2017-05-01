رسميا....حصاد يعلن عن بناء جامعة بالحسيمة ﻿

وعد محمد حصاد قبل قليل عن بناء نواة جامعية بمدينة الحسيمة ابتداء من السنة المقبلة، موضحا أن مسؤولي مدينة الحسيمة، أكدوا له أن أهم مطلب للساكنة هو بناء نواة جامعية بالمدينة.

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وعد محمد حصاد قبل قليل عن بناء نواة جامعية بمدينة الحسيمة ابتداء من السنة المقبلة، موضحا أن مسؤولي مدينة الحسيمة، أكدوا له أن أهم مطلب للساكنة هو بناء نواة جامعية بالمدينة.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، أن تلاميذ المنطقة متفوقون دراسيا بالمقارنة مع تلاميذ الجهات الأخرى، مقدما أمثلة عن نسبة الاكتظاظ التي لاتتجاوز 40 تلميذ في القسم، موضحا بأن عدد كبير من المدارس بالمنطقة سيتم تأهيلها بالكامل.

وفي ذات السياق، كشف الوالي محمد اليعقوبي في هذه اللحظات في لقاء بين الفعاليات الجمعوية والوفد الوزاري الرفيع المستوى عن بداية إنجاز وتنزيل المشاريع الكبرى المهيكلة للمدينة، عبر مراحل ستشمل جميع القطاعات.