عاجل وبالصورة.. حاميها حراميها: سرقة 32 ميلون سنتيم من داخل محل تجاري للجملة بكراج علال بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، فتحت يومه الاثنين، تحقيقا، عقب توصلها بشكاية تفيد بسرقة 32 مليون سنتيم من داخل درج مكتب بمحل تجاري لبيع الجملة يوجد بسوق كراج

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، فتحت يومه الاثنين، تحقيقا، عقب توصلها بشكاية تفيد بسرقة 32 مليون سنتيم من داخل درج مكتب بمحل تجاري لبيع الجملة يوجد بسوق كراج علال.

وأوضح المصدر ذاته أن صاحب المحل، تفاجأ بسرقة المبلغ المذكور، وغياب عاملين، ليسارع إلى إبلاغ المصالح الأمينة، التي حلت بعين المكان، وقامت بالمعاينة وبفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.

وأكد المصدر ذاته أن المشتبه فيهما العاملين بالمحل التجاري المتخصص في بيع الملابس النسائية، ينحدران من مدينة فاس، وقد اختفيا بالموازاة مع سرقة مبلغ 32 ميلون سنتيم، مشيرا إلى أن هناك احتمالا كبيرا إلى أنهما قاما بسرقة الملبغ المالي لاستفادة منه في الهجرة غير الشرعية خارج أرض الوطن.