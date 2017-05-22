شاعلة مع حاتم عمور..لمن يوجه كلامه؟؟؟ ﻿

لا أدري.. لماذا يشنون حملة في الصحافة والإعلام ضدي دون تحري الحقائق و الإلمام بكل جوانب القضية مع العلم ان هناك عقود تمضى ويجب علينا احترامها ''..بهذه الكلمات عبر الفنان المغربي حاتم عمور عن غضبه بعد

شوف تيفي:

لا أدري.. لماذا يشنون حملة في الصحافة والإعلام ضدي دون تحري الحقائق و الإلمام بكل جوانب القضية مع العلم ان هناك عقود تمضى ويجب علينا احترامها "..بهذه الكلمات عبر الفنان المغربي حاتم عمور عن غضبه بعد مشاركته التي وصفها البعض في مهرجان موازين بالباهتة"

و أضاف عمور موجها كلامه: "انا احترمت البرمجة التي وقعت عليها في العقد لا أقل و لا أكثر ومستعد للإدلاء بكل المستندات و العقود المصادق عليها ...الغلط ديالكم وقعتو ومحتارمتوش العقد والدلائل موجودة.. "وللتصحيح .......انا معوضوش بيا الفنان :عبد الفتاح_الجريني بل العكس كما تم تداوله في الصحافة سابقا فإن منصة النهضة يوم 19 ماي كانت تجمع بيني و بين الفنان الخلوق و المبدع عبد الفتاح الكريني و الدلائل موجودة"،في إشارة منه إلى صعوده المنصة قبل الفنانة المغربية أسماء لمنور.

و ختم صاحب أغنية "حسدونا "كلامه يتوجيه عتاب للفانة المغربية أسماء لمنور حسب متتبعين قائلا:هاذشي حشومة و عيب يا بنت بلادي أنا معنديش شركة إنتاج واقفة معايا انا واحد من ولاد الشعب غي بوحدي كنحاول نخدم ندير شي حاجة تفرح الناس وماعندي غي محبة الجمهور اللي كيبغيني ......سامحكم الله "

في سياق ذي صلة علمت "شوف تيفي" من مصادر جيدة الاطلاع، أن قيمة العقد الذي ربط حاتم عمور بموازين يبلغ 20 مليون و هو المبلغ الذي يعتبر الأقل بالنسبة للفنانين الذين غنوا على منصة النهضة.