 شاعلة مع حاتم عمور..لمن يوجه كلامه؟؟؟ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رسميا....حصاد يعلن عن بناء جامعة بالحسيمة | بوليتيك

رسميا....حصاد يعلن عن بناء جامعة بالحسيمة

شوف تيفي في قلب الحسيمة..هذه شهادات ومطالب ساكنة الريف (فيديو) | بووز

شوف تيفي في قلب الحسيمة..هذه شهادات ومطالب ساكنة الريف (فيديو)

عاجل وبالصورة.. حاميها حراميها: سرقة 32 ميلون سنتيم من داخل محل تجاري للجملة بكراج علال بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة.. حاميها حراميها: سرقة 32 ميلون سنتيم من داخل محل تجاري للجملة بكراج علال بالبيضاء

شاعلة مع حاتم عمور..لمن يوجه كلامه؟؟؟ | ثقافة و فنون

شاعلة مع حاتم عمور..لمن يوجه كلامه؟؟؟

هذه هي المسابقة المنظمة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال شهر رمضان | مجتمع

هذه هي المسابقة المنظمة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال شهر رمضان

صادم وبالصور.. شخص يمارس الجنس على ابنته منذ أن كانت في سن السابعة | دولي

صادم وبالصور.. شخص يمارس الجنس على ابنته منذ أن كانت في سن السابعة

عاجل.. فاجعة بشاطئ السابليط بالمحمدية وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل.. فاجعة بشاطئ السابليط بالمحمدية وها شنو وقع

مؤلم..تفاصيل حصرية ومؤلمة بخصوص وفاة خمسة أشخاص بعد تناولهم مخدر الدوليو بالحاجب | حوادث و حقوق

مؤلم..تفاصيل حصرية ومؤلمة بخصوص وفاة خمسة أشخاص بعد تناولهم مخدر الدوليو بالحاجب

الإطاحة بأحد أكبر مروجي مخدر الحشيش بالمحمدية | حوادث و حقوق

الإطاحة بأحد أكبر مروجي مخدر الحشيش بالمحمدية

وحدة الوطن خط أحمر

شاعلة مع حاتم عمور..لمن يوجه كلامه؟؟؟

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 18:06 شاعلة مع حاتم عمور..لمن يوجه كلامه؟؟؟ | ثقافة و فنون
شاعلة مع حاتم عمور..لمن يوجه كلامه؟؟؟
لا أدري.. لماذا يشنون حملة في الصحافة والإعلام ضدي دون تحري الحقائق و الإلمام بكل جوانب القضية مع العلم ان هناك عقود تمضى ويجب علينا احترامها ''..بهذه الكلمات عبر الفنان المغربي حاتم عمور عن غضبه بعد

شوف تيفي:

لا أدري.. لماذا يشنون حملة في الصحافة والإعلام ضدي دون تحري الحقائق و الإلمام بكل جوانب القضية مع العلم ان هناك عقود تمضى ويجب علينا احترامها "..بهذه الكلمات عبر الفنان المغربي حاتم عمور عن غضبه بعد مشاركته التي وصفها البعض في مهرجان موازين بالباهتة"

و أضاف عمور موجها كلامه: "انا احترمت البرمجة التي وقعت عليها في العقد لا أقل و لا أكثر ومستعد للإدلاء بكل المستندات و العقود المصادق عليها ...الغلط ديالكم وقعتو ومحتارمتوش العقد والدلائل موجودة.. "وللتصحيح .......انا معوضوش بيا الفنان :عبد الفتاح_الجريني بل العكس كما تم تداوله في الصحافة سابقا فإن منصة النهضة يوم 19 ماي كانت تجمع بيني و بين الفنان الخلوق و المبدع عبد الفتاح الكريني و الدلائل موجودة"،في إشارة منه إلى صعوده المنصة قبل الفنانة المغربية أسماء لمنور.

و ختم صاحب أغنية "حسدونا "كلامه يتوجيه عتاب للفانة المغربية أسماء لمنور حسب متتبعين قائلا:هاذشي حشومة و عيب يا بنت بلادي أنا معنديش شركة إنتاج واقفة معايا  انا واحد من ولاد الشعب غي بوحدي كنحاول نخدم ندير شي حاجة تفرح الناس وماعندي غي محبة الجمهور اللي كيبغيني ......سامحكم الله "

في سياق ذي صلة علمت "شوف تيفي" من مصادر جيدة الاطلاع، أن قيمة العقد الذي ربط حاتم عمور بموازين يبلغ 20 مليون و هو المبلغ الذي يعتبر الأقل بالنسبة للفنانين الذين غنوا على منصة النهضة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حاتم عمور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة..رضا الطالياني فرحان بمراتو وها شنو قال عليها ! | ثقافة و فنون

بالصورة..رضا الطالياني فرحان بمراتو وها شنو قال عليها !

صورة جديدة لدنيا باطما قبل الشهرة..شوفو كيفاش كانت | ثقافة و فنون

صورة جديدة لدنيا باطما قبل الشهرة..شوفو كيفاش كانت

بالفيديو.. حسن الفذ يستضيف الجمهور لقضاء رمضان في عين السبع | ثقافة و فنون

بالفيديو.. حسن الفذ يستضيف الجمهور لقضاء رمضان في عين السبع

بالفيديو..شوفو صدمة إيمان الشميطي بعد عودتها من برنامج أراج غوت تالنت لحظة استقبالها بـالزغاريت و الصلاة و السلام بمطار محمد الخامس | ثقافة و فنون

بالفيديو..شوفو صدمة إيمان الشميطي بعد عودتها من برنامج أراج غوت تالنت لحظة استقبالها بـ''الزغاريت'' و الصلاة و السلام بمطار محمد الخامس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. انتعاش ظاهرة تسويق البضائع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي | قنوات أخرى
منذ 37 دقيقة

بالفيديو.. انتعاش ظاهرة تسويق البضائع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي

أسرار خاصة و جديدة تكشفها الفنانة ابتسام تسكت بلوك جديد:أنا بنت الشعب وتايقة فراسي/مشاركتش فستار أكاديمي هما لي عايطو ليا وماعنديش علاقة عاطفية | معانا فنان

أسرار خاصة و جديدة تكشفها الفنانة ابتسام تسكت بلوك جديد:أنا بنت الشعب وتايقة فراسي/مشاركتش فستار أكاديمي هما لي عايطو ليا وماعنديش علاقة عاطفية

جد مؤثر..بطل رياضي في الجيمناستيك يعيش التشرد في أزقة الدار البيضاء بعدما استقبله الملك الراحل الحسن الثاني عندما كان بطلا..للمساعدة | حالة خاصة

جد مؤثر..بطل رياضي في الجيمناستيك يعيش التشرد في أزقة الدار البيضاء بعدما استقبله الملك الراحل الحسن الثاني عندما كان بطلا..للمساعدة

كاميو ديال الدلاح تقلب فكازا | خارج البلاطو

كاميو ديال الدلاح تقلب فكازا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

رسميا....حصاد يعلن عن بناء جامعة بالحسيمة | بوليتيك
منذ 7 دقائق

رسميا....حصاد يعلن عن بناء جامعة بالحسيمة

شوف تيفي في قلب الحسيمة..هذه شهادات ومطالب ساكنة الريف (فيديو) | بووز

شوف تيفي في قلب الحسيمة..هذه شهادات ومطالب ساكنة الريف (فيديو)

عاجل وبالصورة.. حاميها حراميها: سرقة 32 ميلون سنتيم من داخل محل تجاري للجملة بكراج علال بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة.. حاميها حراميها: سرقة 32 ميلون سنتيم من داخل محل تجاري للجملة بكراج علال بالبيضاء

شاعلة مع حاتم عمور..لمن يوجه كلامه؟؟؟ | ثقافة و فنون

شاعلة مع حاتم عمور..لمن يوجه كلامه؟؟؟

﻿ ﻿
اليوم 17:19 GMT

عاجل.. فاجعة بشاطئ السابليط بالمحمدية وها شنو وقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.