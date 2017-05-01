هذه هي المسابقة المنظمة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال شهر رمضان ﻿

تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم 12 يونيو المقبل بالرباط ، المسابقة النهائية لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده .

"شوف تيفي"

تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم 12 يونيو المقبل بالرباط ، المسابقة النهائية لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده .

وأوضح بلاغ للوزارة اليوم الاثنين، أنه تنفيذا للظهير الشريف رقم 1.04.223 الصادر في 7 محرم 1426 هـ (16 فبراير 2005م) ، ستقام هذه المسابقة النهائية بمسجد السنة بالرباط يوم الاثنين 12 يونيو ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وإلى غاية الأربعاء 14 يونيو 2017.

وسيشارك في المسابقة القراء الفائزون في المباريات الإقصائية المحلية، التي نظمتها المندوبيات الجهوية والإقليمية للشؤون الإسلامية بتنسيق مع المجالس العلمية المحلية في مختلف أقاليم المملكة.