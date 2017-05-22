صادم وبالصور.. شخص يمارس الجنس على ابنته منذ أن كانت في سن السابعة ﻿

فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلها أب بريطاني، تم القبض عليها أخيرا، لقيامه طيلة عشرين سنة باستغلال ابنته جنسيا، ويتعلق الأمر بريموند بريسكوت البالغ 54 عاماً، والذي هاجم ابنته ليلى بيل ذات 31

"شوف تيفي":

فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلها أب بريطاني، تم القبض عليها أخيرا، لقيامه طيلة عشرين سنة باستغلال ابنته جنسيا، ويتعلق الأمر بريموند بريسكوت البالغ 54 عاماً، والذي هاجم ابنته ليلى بيل ذات 31 عاما، واعتدى عليها جنسياً عندما كانت في السابعة من عمرها لأول مرة وذلك حسب مال كشف عنه موقع "العربية.نت" يومه الاثنين.

وأوضح الموقع المذكور أن هناك شريطا أدان "الأب" حيث سخر فيه من ابنته، قائلا إن "الاعتداء" عليها كان أفضل أنواع العلاقات الحميمية التي يمكن أن تتلقاها في حياتها على الإطلاق.

وأوضح ذات الموقع أن ليلى، قالت إن والدها تحول من صديقها الأفضل إلى مفترس ووحش يهاجمها، وأنه كان يعتدي عليها وهو يصيح "سوف أفعل ذلك مع ابنتي"، مشيرة إلى أنها قد أبلغت عن والدها لأول مرة سنة 2011 لكن تحت ضغط وإكراهات الأقارب، قامت بسحب الدعوى ضده، قبل ظهور الشريط.

وأكد موقع "العربية.نت" أن الأب، نفى هذه الاتهامات فى البداية ولكن تقرر سجنه، بعد إدانته بالمحكمة الملكية في نوتنغهام، وقالت الابنة التي هي الآن أم لأربعة أطفال: "كانت أول مرة هاجمني وأنا في السابعة، بحجة أنه سوف يمنحني هدية وكنت طفلة.. كان يضعني على الأرض عندما يخلو المنزل ويقوم بفعلته..كان ينزع عني ملابسي ولا أعرف بعدها ما الذي يحدث، ولم يكن بإمكاني مقاومته بحكم صغر سني، علما أنني كنت أقاوم في كل مرة دون جدوى".