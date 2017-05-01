عاجل.. فاجعة بشاطئ السابليط بالمحمدية وها شنو وقع ﻿

ألقت مياه شاطئ السابليط بمدينة المحمدية، قبل قليل من يومه الاثنين، جثمان شاب في عمر الزهور، ابتلعته أمواج مياه البحر الهائجة الأسبوع المنصرم.

'شوف تيفي"

ألقت مياه شاطئ السابليط بمدينة المحمدية، قبل قليل من يومه الاثنين، جثمان شاب في عمر الزهور، ابتلعته أمواج مياه البحر الهائجة الأسبوع المنصرم.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن رجال الوقاية المدنية، وفور ظهور جثمان الشاب، قاموا بانتشاله، قبل أن يتم نقله إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية.

تجدر الإشارة إلى أن فاجعة مشابعة، جرت فصولها أمس الأحد بشاطئ عين الذئاب بالبيضاء، حيث ابتلعت مياه البحر الهائحة، شابا في عمر الزهور.