مؤلم..تفاصيل حصرية ومؤلمة بخصوص وفاة خمسة أشخاص بعد تناولهم مخدر الدوليو بالحاجب ﻿

كشفت شقيقة أحد ضحايا فاجعة الحاجب في اتصال لها مع ''شوف تيفي''، قبل قليل من يومه الاثنين، أن شقيقها المسمى ''ب.ر'' والبالغ من العمر قيد حياته 40 سنة، فارق الحياة بالفعل بسبب تناوله مادة مخدرة، ويتعلق الأمر

"شوف تيفي"

كشفت شقيقة أحد ضحايا فاجعة الحاجب في اتصال لها مع "شوف تيفي"، قبل قليل من يومه الاثنين، أن شقيقها المسمى "ب.ر" والبالغ من العمر قيد حياته 40 سنة، فارق الحياة بالفعل بسبب تناوله مادة مخدرة، ويتعلق الأمر بـ "الدوليو".

وأوضحت نفس المتحدثة وهي تذرف الدموع أن شقيقها، أدمن على المخدرات طيلة عشرين سنة، لكنها لم تتوقع أن تكون نهايته مأساوية وبهذت الطريقة، موضحة أنه اعتاد العمل في السوق، وتناول المخدرات وحيدا داخل منزل والده بمنطقة عين سيحل بالحاجب.

وأشارت ذات المتحدثة إلى أن المعطيات التي تتوفر عليها، تؤكد وفاة أكثر من خمسة أشخاص إلى جانب شقيقها، مؤكدة أن جثامين الجميع توجد بالمستشفى الإقليمي الحاجب لإخضاعها للتشريح ومن المحتمل أن يتم دفنهم غدا الثلاثاء.



تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية لإقليم الحاجب، أفادت بأنه تم ،صباح اليوم الاثنين، تسجيل خمس وفيات بالمستشفى الإقليمي للحاجب والمستشفى الجهوي بمكناس، لأشخاص بينهم امرأة واحدة كانوا قد نقلوا إلى المستشفي في أوقات مختلفة وانطلاقا من أماكن متفرقة بمدينة الحاجب.