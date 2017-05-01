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الإطاحة بأحد أكبر مروجي مخدر الحشيش بالمحمدية

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 16:37 الإطاحة بأحد أكبر مروجي مخدر الحشيش بالمحمدية | حوادث و حقوق
الإطاحة بأحد أكبر مروجي مخدر الحشيش بالمحمدية
تمكن رجال الدرك الملكي، التابع لسرية المركز القضائي بمدينة المحمدية و بتنسيق مع درك بن يخلف، من إيقاف أحد أكبر تجار مخدر الحشيش أمس الأحد، بعد مداهمة منزله.

"شوف تيفي"

تمكن رجال الدرك الملكي، التابع لسرية المركز القضائي بمدينة المحمدية و بتنسيق مع درك بن يخلف، من إيقاف أحد أكبر تجار مخدر الحشيش أمس الأحد، بعد مداهمة منزله.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها، فقد تم إلقاء القبض على المعني بالأمر بمنزله بحي الفتح 2 على الساعة الرابعة مساء، و تم حجز مبالغ مالية بحوزته وكمية من مخدر الشيرة وأسلحة بيضاء.

وأضاف المصدر ذاته أن الساكنة، تنفست الصعداء، وعبرت عن ارتياحها بعد إيقاف المعني بالأمر، خاصة أن الحي المذكور، كان يعرف توافد العشرات من المنحرفين، ما هدد سلامتهم وجعل نساء الحي عرضة للتحرش.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي رجال الدرك الملكي الساكنة أسلحة بيضاء مخدر الحشيش الساكنة

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