الوفد الوزاري يتجول بمدينة الحسيمة يتقدمهم الوالي اليعقوبي+صور ﻿

قام الوفد الوزاري المهم، الذي وصل إلى مدينة الحسيمة، يومه الاثنين، بجولة بمدينة الحسيمة من أجل زيارة مختلف الأوراش التنموية التي تعرفها المدينة الريفية، للوقوف على جديد هذه الأوراش.

"شوف تيفي"

قام الوفد الوزاري المهم، الذي وصل إلى مدينة الحسيمة، يومه الاثنين، بجولة بمدينة الحسيمة من أجل زيارة مختلف الأوراش التنموية التي تعرفها المدينة الريفية، للوقوف على جديد هذه الأوراش.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الوفد، الذي ضم أهم وزراء حكومة العثماني وعلى رأسهم وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، قام بجولته في مدينة الحسمية بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي.

وأكد المصدر ذاته أن أهم الأوراش، التي تم الوقوف عليها من طرف الوفد الوزاري، لها علاقة بالقطاع الصحي والتعليمي، وذلك استجابة لمطالب ساكنة الحسيمة.