عاجل:قرار صادم و غير متوقع من ''أرملة مرداس'' من داخل سجن عكاشة ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر قريبة من عائلة ''أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف ''مرداس'' أن الأخيرة رفضت أن تتواجه مجددا مع عشيقها قاتل زوجها في جلسة مواجهة كانت من المنتظر أن تُجرى مستقبلا بمحكمة

شوف تيفي:

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر قريبة من عائلة ''أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف ''مرداس'' أن الأخيرة رفضت أن تتواجه مجددا مع عشيقها قاتل زوجها في جلسة مواجهة كانت من المنتظر أن تُجرى مستقبلا بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

و يعود سبب رفض ''وفاء'' مواجهة مشتري، نظرا لاستسلامها بعدما حملت المسؤولية كاملة لعشيقها في مقتل زوجها حيث سبق و أكدت خلال آخر مواجهة بينهما أن مشتري أجبرها على مشاركته الجريمة بعدما وثق خلال شريط فيديو ليلة جنسية كانت بينهما و عرضها للابتزاز بعدها.

و كشفت ذات المصادر، أن وفاء و بعدما دخلت في مرحلة تأنيب الضمير ،اعترفت بجميع الأخطاء التي ارتكبتها بمشاركة مشتري في هذه الجريمة التي راح ضحيتها زوجها البرلماني المغدور.



