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مؤلم وبالصورة..تزوج بحبيبته وهو على فراش الموت بسبب مرض السرطان

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 15:58 مؤلم وبالصورة..تزوج بحبيبته وهو على فراش الموت بسبب مرض السرطان | منوعات
مؤلم وبالصورة..تزوج بحبيبته وهو على فراش الموت بسبب مرض السرطان
شهدت إحدى غرف مستشفى سبرينغ هيل بروشديل البريطانية، أخيرا، أجواء غير مسبوقة، حيث تم تنظيم مراسم زواج رجل وهو على فراش الموت، نظرا لمعاناته من مرض سرطان الأمعاء.

"شوف تيفي"


شهدت إحدى غرف مستشفى سبرينغ هيل بروشديل البريطانية، أخيرا، أجواء غير مسبوقة، حيث تم تنظيم مراسم زواج رجل وهو على فراش الموت، نظرا لمعاناته من مرض سرطان الأمعاء.

وحسب موقع "سكاي نيوز" نقلا عن وسائل إعلام بريطاينة، فقد تبددت فاجأة أحلام الزوجين راي كيرشاو البالغ من العمر 63 عاما وتراسي بروكس البالغة من العمر 45 عاما، بعد أن كانا يخططان لحفل زواجهما في جزر الكناري، العام المقبل، إلا أن مرض الزوج بالسرطان اضطرهما إلى تغيير الخطة.

وأضاف الموقع ذاته أن كيرشاو يعاني من سرطان الأمعاء، في مرحلة متقدمة، ولم يتبق له سوى "أيام معدودة"، مما دفع الزوجين للإسراع بإتمام مراسم الزواج.

 

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المغرب شوف تيفي مستشفى فراش الموت مرض السرطان مراسم الزواج الزوجة

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