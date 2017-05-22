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بالصورة..هذا هو الشرطي ضحية عميلة الدهس من خطاف بمدينة فاس

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 15:57 بالصورة..هذا هو الشرطي ضحية عميلة الدهس من خطاف بمدينة فاس | حوادث و حقوق
بالصورة..هذا هو الشرطي ضحية عميلة الدهس من خطاف بمدينة فاس
حصلت ''شوف تيفي'' على صورة الشرطي الذي تعرض للدهس من طرف ''خطاف'' بحي سهب الورد بمدينة فاس نهاية الأسبوع المنصرم، ما تسبب في إصابته بكسور وجروح

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على صورة الشرطي الذي تعرض للدهس من طرف "خطاف" بحي سهب الورد بمدينة فاس نهاية الأسبوع المنصرم، ما تسبب في إصابته بكسور وجروح
متفاوتة الخطورة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بشرطي المرور "بلعيد" المعروف بين ساكنة فاس بأخلاقه الطيبة والحميدة وبأسلوبه الراقي في التعمل مع المواطنين، مشيرا إلى أن تعرضه لعملية الدهس، أثار حزن العديد من ساكنة فاس .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فاس الشرطي بلعيد مدينة فاس

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