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صادم وبالفيديو..حضيو شنو كتاكلو: الدود وسط الحوت قبل رمضان بالمغرب

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 15:23 صادم وبالفيديو..حضيو شنو كتاكلو: الدود وسط الحوت قبل رمضان بالمغرب | حوادث و حقوق
صادم وبالفيديو..حضيو شنو كتاكلو: الدود وسط الحوت قبل رمضان بالمغرب
على بعد أيام قليلة من حلول شهر رمضان الكريم، والذي يقبل خلاله المغاربة بشكل كبير على ''الأسماك''، تناقلت العديد من الصفحات المغربية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يُظهر عثور سيدة على

"شوف تيفي"

على بعد أيام قليلة من حلول شهر رمضان الكريم، والذي يقبل خلاله المغاربة بشكل كبير على "الأسماك"، تناقلت العديد من الصفحات المغربية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يُظهر عثور سيدة على ديدان داخل بعض الأسماك.

وعبرت هذه السيدة وهي تكشف عثورها على الديدان عن غضبها واستيائها الشديدين، داعية جميع المغاربة إلى مراقبة وفحص الأسماك جيدا خلال عملية غسلها قبل الطهي، لأن هذه الديدان دليل على تعفنها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تجدر الإشارة إلى أن المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أعلنت مع اقتراب شهر رمضان حجزها لأطنان من المواد الغذائية الفاسدة أو التي انتهت مدة صلاحيتها في العديد من الأسواق بالغرب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الغذائية الأسماك الصفحات المغربية الأسماك

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