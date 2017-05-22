بالصورة..رضا الطالياني فرحان بمراتو وها شنو قال عليها ! ﻿

نشر الفنان الجزائري رضا الطالياني عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، يومه الاثنين، صورة جديدة جمعته بزوجته المغربية، وهي الصورة التي أرفقها بكلمة ''الحنونة''.

"شوف تيفي":

نشر الفنان الجزائري رضا الطالياني عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، يومه الاثنين، صورة جديدة جمعته بزوجته المغربية، وهي الصورة التي أرفقها بكلمة "الحنونة".

وتفاعل عشاق الطالياني بكثافة مع الصورة، حيث أكد الجميع أن زوجته المغربية جميلة جدا، متمنيين لهما في الوقت ذاته السعادة والهناء في حياتهما الزوجية.

ومن جهة أخرى، استغل آخرون الفرصة، لمطالبة رضا الطالياني بالإسراع في إخراج جديده الفني خلال موسم الصيف المقبل، نظرا لقوة المنافسة بينه وبين نجوم آخرين مثل "الجابوني".



