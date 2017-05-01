عاجـــــــــــــــــــل:بسبب الباكالوريا..تلميذة تنتحر ببرشيد قبل رمضان ﻿

شوف تيفي:
شكل ضغط امتحانات الباكالوريا، سببا أنهت معه تلميذة تبلغ من العمر 18 سنة حياتها شنقا داخل منزل جدتها ببرشيد صباح اليوم الإثنين.
و حسب مصادرنا القريبة من الفتاة، فالتلميذة المنتحرة دخلت خلال الأسبوعين الماضيين في مرحلة الاستعداد القبلي بنفسية متعبة بعد تكرارها للعام الثالث على التوالي في مستوى الباكالوريا.
و قد شكل خبر انتحار الفتاة صدمة كبيرة لدى أسرتها و أصدقائها.
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