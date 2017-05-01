هام للمغاربة.. ها شحال من ساعة غادي نصومو في رمضان المقبل ﻿

كشفت وسائل إعلام عربية يومه الاثنين، عن التقسيم الخاص لساعات الصيام في مختلف دول العالم، ومن بينها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تراوحت ىساعات الصيام ما بين عشر وعشرين ساعة.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام عربية يومه الاثنين، عن التقسيم الخاص لساعات الصيام في مختلف دول العالم، ومن بينها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تراوحت ىساعات الصيام ما بين عشر وعشرين ساعة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن ساعات الصيام مثلا في المغرب خلال رمضان المقبل ستتراوح ما بين 15 و 16، وهو نفس التوقيت في جميع الدول العربية باستثناء اليمن، التي ستكون فيها ساعات الصيام أقل من 14 ساعة.

وأشارت ذات المصادر أن الدول الإسكندينافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، سيصوم المسلمون فيها هذا العام أكثر من 20 ساعة، إذ أنّ الشمس تقريباً لا تغرب هناك في هذه الفترة من السنة، أما أمريكا هذا العام فتتراوح ساعات الصيام بين 10 ساعات تحديداً في أمريكا اللاتينية و21 ساعات في القسم الشمالي من أوروبا.

وأكدت هذه المصادر أن أطول ساعات الصيامـ توجد في مدينة مورمانسك، وهي إحدى مدن روسيا، التي يصوم المسلمون فيها رمضان بواقع 23 ساعة.