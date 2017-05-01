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شاهد | ترامب الآن على حائط '' البراق '' في القدس المحتلة‎

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 14:51 شاهد | ترامب الآن على حائط البراق في القدس المحتلة‎ | دولي
شاهد | ترامب الآن على حائط '' البراق '' في القدس المحتلة‎
شاهد | ترامب الآن على حائط '' البراق '' في القدس المحتلة‎

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شاهد | ترامب الآن على حائط البراق في القدس المحتلة‎

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أمس 21:21 GMT

عاجل..فضيحة..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا

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