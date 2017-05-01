هام للبيضاويين.. مصلحة لاستقبال شكاياتكم خلال شهر رمضان ﻿

قررت عمالة الفداء مرس السلطان، إحداث مداومة بقسم الشؤون الاقتصادية وتنسيق البرامج خلال شهر رمضان الأبرك، وذلك بغرض استقبال شكايات المواطنين المتعلقة أساسا بمخالفة الأسعار وصلاحية المواد

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قررت عمالة الفداء مرس السلطان، إحداث مداومة بقسم الشؤون الاقتصادية وتنسيق البرامج خلال شهر رمضان الأبرك، وذلك بغرض استقبال شكايات المواطنين المتعلقة أساسا بمخالفة الأسعار وصلاحية المواد والمنتجات المعدة للاستهلاك.

وأوضح بلاغ للعمالة أن مصلحة مراقبة حرية الأسعار والمنافسة مستعدة لتلقي هذه الشكايات بشكل مباشر أو هاتفيا، على الرقمين 0522819973 و 0522819974، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الخامسة مساء ومن الثامنة مساء إلى منتصف الليل.





