صورة جديدة لدنيا باطما قبل الشهرة..شوفو كيفاش كانت ﻿

صور قديمة للفنانة المغربية دنيا باطما تداولها رواد العالم الأزرق اليوم الإثنين، قبل الشهرة.

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صور قديمة للفنانة المغربية دنيا باطما تداولها رواد العالم الأزرق اليوم الإثنين، قبل الشهرة.

و ظهرت دنيا التي تنتظر مولودتها الأول بلوك جد عاد وبدون مساحيق التجميل عكس الشكل المثير الذي أصبحت تظهر به بعد الشهرة.

و وصف رواد العالم الأزرق الصور بالصادمة بالنسبة لهم، بينما طالب البعض الآخر بالتوقف عن نشر مثل هذه الصور.



