صورة جديدة لدنيا باطما قبل الشهرة..شوفو كيفاش كانت ﻿

شوف تيفي:
صور قديمة للفنانة المغربية دنيا باطما تداولها رواد العالم الأزرق اليوم الإثنين، قبل الشهرة.
و ظهرت دنيا التي تنتظر مولودتها الأول بلوك جد عاد وبدون مساحيق التجميل عكس الشكل المثير الذي أصبحت تظهر به بعد الشهرة.
و وصف رواد العالم الأزرق الصور بالصادمة بالنسبة لهم، بينما طالب البعض الآخر بالتوقف عن نشر مثل هذه الصور.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.