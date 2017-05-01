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عاجل :بالصور والفيديو..الثورة تندلع مرة أخرى في تونس والجيش ينزل إلى الشارع.. وهذه هي الحصيلة

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 14:20 عاجل :بالصور والفيديو..الثورة تندلع مرة أخرى في تونس والجيش ينزل إلى الشارع.. وهذه هي الحصيلة | دولي
عاجل :بالصور والفيديو..الثورة تندلع مرة أخرى في تونس والجيش ينزل إلى الشارع.. وهذه هي الحصيلة
كشفت وكالة الأنباء التونسية قبل قليل من يومه الاثنين، عن وفاة أحد المحتجين بمنطقة تطاوين، على خلفية المواجهات مع قوات الأمن وحرق مقري إقليم الحرس ومنطقة الأمن وعدد من السيارات الأمنية.

"شوف تيفي"

كشفت وكالة الأنباء التونسية قبل قليل من يومه الاثنين، عن وفاة أحد المحتجين بمنطقة تطاوين، على خلفية المواجهات مع قوات الأمن وحرق مقري إقليم الحرس ومنطقة الأمن وعدد من السيارات الأمنية.

وأوضحت الوكالة التونسية أن رئيس قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بتطاوين الصادق بوحربة، قال في تصريح إعلامي إن الشاب الذي أصيب خلال المواجهات التي جرت بين معتصمي "الكامور" وقوات الحرس الوطني بعد ان دهسته سيارة أمنية صباح اليوم الاثنين، قد توفي.

ونشرت العديد من الصفحات الفايسبوكية صورا تظهر اللحظات، التي لفظ فيها الشاب أنفاسه الأخيرة، ما جعل آلاف النشطاء التونسيون يتفاعلون بكثافة، مؤكدين أن أحداث تطاوين تعتبر انطلاقة لثورة ثانية بتونس ضد الظلم والاستبداد.
ومن جهة أخرى، أعلن موقع "بوابة تونس" أن الجيش التونسي، نزل إلى شوارع تطاوين بعد انسحاب الأمن، وقد تم إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

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