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بالفيديو.. حسن الفذ يستضيف الجمهور لقضاء رمضان في عين السبع

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 14:13 بالفيديو.. حسن الفذ يستضيف الجمهور لقضاء رمضان في عين السبع | ثقافة و فنون
بالفيديو.. حسن الفذ يستضيف الجمهور لقضاء رمضان في عين السبع
أعلن الفنان الكوميدي حسن الفد على صفحته الرسميبة بالفايسبوك، عن إعداده لسلسة كوميدية خلال شهر رمضان المقبل، ستبث على قناته بـ ''اليوتوب'' والتي أطلق عليها اسم '' عين السبع ''.

''شوف تيفي''


أعلن الفنان الكوميدي حسن الفد على صفحته الرسميبة بالفايسبوك، عن إعداده لسلسة كوميدية خلال شهر رمضان المقبل، ستبث على قناته بـ ''اليوتوب'' والتي أطلق عليها اسم '' عين السبع ''.

وأوضح ''كبور'' كما يلقبه المغاربة، أن هذه السلسة الكوميدية، سيتم وضعها على قناته باليوتوب في رمضان خلال أيام الثلاثاء و الخميس و السبت.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي عين السبع السلسلة رمضان

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