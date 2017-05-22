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مؤلم وبالصورة..قبل موسم الصيف: شاطئ عين الذئاب يخطف شابا في زهرة عمره

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 13:40 مؤلم وبالصورة..قبل موسم الصيف: شاطئ عين الذئاب يخطف شابا في زهرة عمره | حوادث و حقوق
مؤلم وبالصورة..قبل موسم الصيف: شاطئ عين الذئاب يخطف شابا في زهرة عمره
شهد شاطئ عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء، أمس الأحد، فاجعة مؤلمة، بطلها شاب في عمر الزهور، شاءت الأقدار أن يلفظ أنفاسه الأخيرة غرقا.

"شوف تيفي"

شهد شاطئ عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء، أمس الأحد، فاجعة مؤلمة، بطلها شاب في عمر الزهور، شاءت الأقدار أن يلفظ أنفاسه الأخيرة غرقا.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن شاطئ عين الذئاب غير محروس، ولهذا فإن الشاب فارق الحياة غرقا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحرارة المفرطة التي عرفتها أمس مدينة الدار البيضاء، جعلت المئات من البيضاويين يقصدون الشاطئ المذكور للسباحة، رغم أمواجه الهائجة وغياب معلمي السباحة.

وأشار ذات المصدر إلى أن معلمي السباحة، من المنتظر أن يشرعوا في عملهم الموسمي خلال الأسابيع المقبلة، داعيا في نفس الوفت البيضاويين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال فترة غياب المنقذين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عين الذئاب الدار البيضاء السباحة ضحايا

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