 خطير وبالفيديو.. انهيار صخري بالطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين تطوان والحسيمة...وهذا هو قرار وزارة التجهيز ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير وبالفيديو.. انهيار صخري بالطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين تطوان والحسيمة...وهذا هو قرار وزارة التجهيز | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. انهيار صخري بالطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين تطوان والحسيمة...وهذا هو قرار وزارة

عاجل وبالصور.. وفد حكومي مهم يصل في هذه اللحظات إلى مدينة الحسيمة | بوليتيك

عاجل وبالصور.. وفد حكومي مهم يصل في هذه اللحظات إلى مدينة الحسيمة

هام للمغاربة: هذه هي الحملة الرائعة التي ستنطلق في المساجد ابتداء من فاتح رمضان بعدد من مدن المملكة | مجتمع

هام للمغاربة: هذه هي الحملة الرائعة التي ستنطلق في المساجد ابتداء من فاتح رمضان بعدد من مدن

عاجل وبالفيديو.. نايضة في تونس بين البوليس والمواطنين..وها شنو واقع | دولي

عاجل وبالفيديو.. نايضة في تونس بين البوليس والمواطنين..وها شنو واقع

مديرية الحموشي تلجأ إلى القضاء ضد نقابة شباط | مجتمع

مديرية الحموشي تلجأ إلى القضاء ضد نقابة شباط

بالصورة..المقرئ المغربي البوكوص خالد رياض يدخل القفص الذهبي عن طريق الانستغرام | مجتمع

بالصورة..المقرئ المغربي ''البوكوص '' خالد رياض يدخل القفص الذهبي عن طريق الانستغرام

سار لساكنة الحسيمة: طريق سريع سيكون جاهزا بداية سنة 2019 | مجتمع

سار لساكنة الحسيمة: طريق سريع سيكون جاهزا بداية سنة 2019

بالفيديو..شوفو صدمة إيمان الشميطي بعد عودتها من برنامج أراج غوت تالنت لحظة استقبالها بـالزغاريت و الصلاة و السلام بمطار محمد الخامس | ثقافة و فنون

بالفيديو..شوفو صدمة إيمان الشميطي بعد عودتها من برنامج أراج غوت تالنت لحظة استقبالها بـ''الزغاريت''

عاجل.. فاجعة حقيقية: شوفو شحال من واحد مات في الحاجب بعد شرب الدوليو من بينهم امرأة | حوادث و حقوق

عاجل.. فاجعة حقيقية: شوفو شحال من واحد مات في الحاجب بعد شرب ''الدوليو'' من بينهم امرأة

وحدة الوطن خط أحمر

خطير وبالفيديو.. انهيار صخري بالطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين تطوان والحسيمة...وهذا هو قرار وزارة التجهيز

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 13:33 خطير وبالفيديو.. انهيار صخري بالطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين تطوان والحسيمة...وهذا هو قرار وزارة التجهيز | حوادث و حقوق
خطير وبالفيديو.. انهيار صخري بالطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين تطوان والحسيمة...وهذا هو قرار وزارة التجهيز
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر لحظة وقوع انهيار صخري خطير بالطريق الوطنية رقم بالطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين تطوان والحسيمة، نهاية الأسبوع المنصرم.

"شوف تيفي"+"و م ع"


تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر لحظة وقوع انهيار صخري خطير بالطريق الوطنية رقم بالطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين تطوان والحسيمة، نهاية الأسبوع المنصرم.

وبهذا الخصوص، قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة إن عمليات إصلاح الطريق الوطنية رقم 16 ( المدار الطرقي المتوسطي ) التي عرفت مؤخرا انهيارا صخريا ستنتهي في أقرب الآجال وفي ظروف جيدة .

وقام اعمارة أمس الأحد بزيارة ميدانية لهذا المقطع الطرقي الذي عرف مؤخرا انهيارا صخريا بالنقطة الكيلومترية 158 (13 كلم من السطيحات) التي تربط منطقتي بوحمد وأمطر التابعتين لجهة طنجة تطوان الحسيمة والذي تسبب في اندفاع صخور كبيرة على مصطبة الطريق ما أدى إلى انقطاع حركة السير على مستوى هذا المقطع وذلك من أجل الوقوف على سير أشغال عمليات إزاحة مخلفات هذا الانهيار الصخري وإعادة فتح حركة السير بشكل مؤقت على مستوى هذا المحور .

وأكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذه الزيارة الميدانية التي قام بها لمكان الانهيار الصخري ( النقطة الكيلومترية 158 ) أن هذا المدار الطرقي يكتسي أهمية بالغة باعتباره ساهم منذ إحداثه في فك العزلة على عدد من الجماعات القروية كما عزز بشكل كبير مختلف الأنشطة السياحية بالجهة .

وذكر اعمارة بالأهمية الاستراتيجية لهذا المحور الطرقي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة ، مشيرا الى أن هذه الزيارة التي يقوم بها لهذا المقطع الطرقي تهدف إلى الوقوف عن كثب حول تقدم الأشغال التي تقوم بها المصالح المكلفة بعملية إزاحة مخلفات الانهيار الصخري لإعادة فتح هذه الطريق وإيجاد الحلول التقنية لإشكالية الانهيارات الصخرية التي تشهدها هذه المنطقة .

وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قد أعلنت لمستعملي المدار الطرقي المتوسطي أن انهيارا صخريا قد وقع يوم الأربعاء الماضي على مستوى الطريق الوطنية رقم 16 وتسبب هذا الانهيار في اندفاع صخور كبيرة على مصطبة الطريق، ما أدى إلى انقطاع حركة السير على مستوى هذا المقطع .

وأبرزت المصادر ذاتها أن السبب الرئيسي في هذا الانهيار الصخري يعود إلى الطبيعة غير المستقرة لمنحدرات المدار الطرقي المتوسطي، المتكونة أساسا من الشيست المتفكك، إضافة إلى الأمطار الغزيرة التي تشهدها هذه المنطقة والتي تساهم في إزالة الضغط والتعرية عبر إحداث شقوق في الصخور الشيستية .

وأنهت الوزارة إلى علم مستعملي الطريق أن حركة السير تم تحويلها عبر الطريق الوطنية رقم 2 بين واد لاو وشفشاون والطريق الاقليمية رقم 4113 بين الجبهة والحسيمة عبر بني رزين ( النقطة الكيلومترية 186 للطريق الوطنية رقم 2 ) .

وتتواصل عمليات الإصلاح التي تقودها فرق متخصصة عبر تعبئة حاملتين وجرافتين وكاسرة صخور ورافعتين وشاحنات وآلية للتسوية وحاملة معدات من أجل إزاحة مخلفات هذا الانهيار الصخري وبالتالي إعادة فتح حركة السير بشكل مؤقت على مستوى هذا المحور .

وقد تم إحداث لجنة أنيطت بها مهام تتبع عمليات الإصلاح والوقوف على سير تقدم الأشغال مع اقتراح الحلول الكفيلة بإعادة فتح الطريق أمام حركة السير في أقرب الآجال.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الانهيار الصخري المحور الطرقي حركة السير الأمطار الغزيرة شفشاون

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. فاجعة حقيقية: شوفو شحال من واحد مات في الحاجب بعد شرب الدوليو من بينهم امرأة | حوادث و حقوق

عاجل.. فاجعة حقيقية: شوفو شحال من واحد مات في الحاجب بعد شرب ''الدوليو'' من بينهم امرأة

مثير:فك خيوط جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها امرأة تمتهن الدعارة بشيشاوة | حوادث و حقوق

مثير:فك خيوط جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها امرأة تمتهن الدعارة بشيشاوة

فضيحة قبل رمضان..مداهمة محل للتدليك تحول إلى وكر للدعارة بطنجة وها شنو لقاو فيه البوليس | حوادث و حقوق

فضيحة قبل رمضان..مداهمة محل للتدليك تحول إلى وكر للدعارة بطنجة وها شنو لقاو فيه البوليس

صادم ومؤلم..وفاة خادمة قاصر داخل منزل محام في ظروف غامضة بتزنيت | حوادث و حقوق

صادم ومؤلم..وفاة خادمة قاصر داخل منزل محام في ظروف غامضة بتزنيت

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب ساحة جامع لفنا..نقاشات يكشفن حقائق الحنة السوداء المثيرة للجدل (فيديو) | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

من قلب ساحة جامع لفنا..''نقاشات'' يكشفن حقائق الحنة السوداء المثيرة للجدل (فيديو)

من وجدة..حداد يشكي جاره..بغاو يحايدوني من المحل ديالي | خارج البلاطو

من وجدة..حداد يشكي جاره..بغاو يحايدوني من المحل ديالي

بالفيديو.. حقيقة التمور الإسرائيلية بالأسواق المغربية قبل رمضان | روبورتاج

بالفيديو.. حقيقة التمور الإسرائيلية بالأسواق المغربية قبل رمضان

من ساحة جامع لفنا..مغربي كيقلد فاخر ( فيديو) | بــووز

من ساحة جامع لفنا..مغربي كيقلد فاخر ( فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير وبالفيديو.. انهيار صخري بالطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين تطوان والحسيمة...وهذا هو قرار وزارة التجهيز | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

خطير وبالفيديو.. انهيار صخري بالطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين تطوان والحسيمة...وهذا هو قرار وزارة

عاجل وبالصور.. وفد حكومي مهم يصل في هذه اللحظات إلى مدينة الحسيمة | بوليتيك

عاجل وبالصور.. وفد حكومي مهم يصل في هذه اللحظات إلى مدينة الحسيمة

هام للمغاربة: هذه هي الحملة الرائعة التي ستنطلق في المساجد ابتداء من فاتح رمضان بعدد من مدن المملكة | مجتمع

هام للمغاربة: هذه هي الحملة الرائعة التي ستنطلق في المساجد ابتداء من فاتح رمضان بعدد من مدن

عاجل وبالفيديو.. نايضة في تونس بين البوليس والمواطنين..وها شنو واقع | دولي

عاجل وبالفيديو.. نايضة في تونس بين البوليس والمواطنين..وها شنو واقع

﻿ ﻿
أمس 21:21 GMT

عاجل..فضيحة..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.