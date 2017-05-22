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عاجل وبالصور.. وفد حكومي مهم يصل في هذه اللحظات إلى مدينة الحسيمة

بتاريــخ : 22 ماي 2017 / 13:13 عاجل وبالصور.. وفد حكومي مهم يصل في هذه اللحظات إلى مدينة الحسيمة | بوليتيك
عاجل وبالصور.. وفد حكومي مهم يصل في هذه اللحظات إلى مدينة الحسيمة
حل قبل قليل من يومه الاثنين، بمطار شريف الإدريسي بمدينة الحسمية، وفد حكومي، يتشكل من كل من عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وعبد القادر أعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والحسين

"شوف تيفي"

حل قبل قليل من يومه الاثنين، بمطار شريف الإدريسي بمدينة الحسمية، وفد حكومي، يتشكل من كل من عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وعبد القادر أعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والحسين الوردي وزير الصحة، وشرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ومحمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال.

وحسب موفد "شوف تيفي" فإن هذا الوفد الحكومي المهم، من المنتظر أن يقوم بعد قليل، بزيارة لمجموعة من الأوراش التي تعرفها مدينة الحسيمة، للوقوف على جديدها والمراحل التي وصلت إليها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مطار وزير الفلاحة والصيد البحري عبد القادرة أعمارة

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